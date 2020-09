L'annuncio è arrivato dalla Federcalcio nazionale (KNVB) che, dopo l’addio di Ronald Koeman destinato al Barcellona, ha annunciato l’avvento di Frank De Boer . Il 50enne olandese è il nuovo commissario tecnico dell'Olanda , Nazionale che guiderà per i prossimi due anni fino ai Mondiali del 2022 in Qatar (se la squadra si qualificherà). Come indicato nella nota, De Boer "si metterà subito al lavoro a partire dai prossimi impegni in amichevole contro il Messico e in Nations League con Bosnia e Italia". Il nuovo Ct degli Oranje ritroverà quindi il nostro Paese il prossimo 14 ottobre a Bergamo nella sfida valida per il gruppo 1 della Lega A.

Dalla panchina dell'Inter all'Olanda

Ex difensore e bandiera dell’Ajax dove collezionò 428 presenze tra il 1988 e il 1999, Frank De Boer divise il campo con il gemello Ronald anche al Barcellona e ai Glasgow Rangers. Dopo il ritiro nel 2005, lui ha disputato 112 partite in Nazionale (3° nella classifica all-time), inizia l’avventura in panchina nelle giovanili dei lancieri e come vice di Van Marwijk nello staff dell’Olanda. Il ritorno all’Ajax coincide con 4 titoli consecutivi prima dell’avvento all’Inter, gestione da dimenticare dopo l’esonero a tre mesi dalla sua nomina. Negativa anche l'esperienza in Inghilterra al Crystal Palace, poi lo sbarco nella Mls statunitense alla guida dell'Atlanta United. Ora la sua Olanda da Ct, un nuovo inizio per svoltare in panchina.