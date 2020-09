Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

Nei rossoblù dovrebbe giocare dall'inizio Diego Godin, spetterà all'uruguaiano ex Inter la decisione finale. Biancocelesti col dubbio Patric: pronto Armini in caso di forfait. Cagliari-Lazio, sabato alle ore 18, su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Dopo il pareggio all’esordio contro il Sassuolo, subito esame importante per il nuovo Cagliari di Eusebio Di Francesco che sabato alle 18 sfiderà la Lazio, all’esordio in questo campionato (posticipata la prima partita contro l’Atalanta). La gara che si giocherà alla Sardegna Arena sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) e sarà disponibile su Sky Go, anche in HD.

La probabile formazione del Cagliari

La tentazione forte riguarda l’ultimo arrivato, il colpo da novanta del mercato rossoblù: Eusebio Di Francesco è intenzionato a schierare Diego Godin dal primo minuto, ma la decisione finale verrà lasciata proprio al difensore ex Inter che in questi giorni di preparazione pre-stagione si è allenato per la prima volta con la squadra solo nella giornata di venerdì. Alla fine, però, nonostante qualche dubbio l’uruguaiano dovrebbe partire titolare al centro della difesa. In attacco, tridente composto da Sottil, Simeone e Joao Pedro.

CAGLIARI (4-3-3), la probabile formazione: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Mario. Allenatore: Di Francesco.