È risultato negativo il tampone per il coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio Berlusconi . A rivelarlo è Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina nel 2° turno di Coppa Italia. "Ieri il presidente ha fatto il primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire finalmente che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo ", ha spiegato l'ex dirigente del Milan. I ragazzi di Cristian Brocchi hanno sconfitto 3-0 i giuliani, regalando una vittoria al presidente Berlusconi nel giorno del suo 84° compleanno .

Il ricovero, l'isolamento ad Arcore: "La prova più pericolosa della mia vita"

Berlusconi era stato dimesso due settimane fa dal San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato nella notte di giovedì 3 settembre dopo essere risultato, appunto, positivo al coronavirus. Da allora è rimasto in isolamento nella sua residenza di Arcore. "Anche questa volta l'ho scampata bella - le sue prime parole all'uscita dall'ospedale, il 14 settembre - è stata la prova più pericolosa della mia vita e lo dico con emozione. Grazie alla professionalità dei medici. Mi è stato detto che l’entità della mia carica virale è stata la più alta tra le decine di migliaia osservate al San Raffaele. Fortunatamente, quando me lo hanno comunicato, ero già nella fase di recupero della polmonite bilaterale che mi rendeva un soggetto a rischio". Poi un grazie generale: "La condivisione che ho sentito attorno a me mi ha consentito di superare i momenti più difficili, che sono stati tanti soprattutto nei primi tre giorni".