Altro pari per l'Italia U21: 2-2 con l'Ucraina

Si chiude con un altro 2-2 la finestra di novembre dedicata alla Nazionale Under 21. L'Italia di Nunziata impatta 2-2 con l'Ucraina. Per due volte in vantaggio, prima con Fabbian e poi con Pio Esposito, gli Azzurrini si sono fatti riprendere da Kvanytsia e Krasnopir. Bilancio, tuttavia, positivo secondo Nunziata: "Andiamo avanti nel nostro percorso"

Un'altra prova in parte convincente, ma un altro 2-2 dopo quello di venerdì a Empoli contro la Francia. A La Spezia sotto gli occhi del Ct della Nazionale A Luciano Spalletti, anche il secondo test contro l'Ucraina è finito in parità, con la Nazionale Under 21 in questo caso due volte in vantaggio con Giovanni Fabbian e Pio Esposito ma due volte raggiunta dall'unica avversaria capace di battere gli Azzurrini in questo biennio. Si chiude quindi con due pareggi la finestra di novembre, la prima delle due a disposizione di Carmine Nunziata (la seconda a marzo) per lavorare in vista della fase finale dell'Europeo in Slovacchia (sorteggio martedì 3 dicembre a Bratislava).