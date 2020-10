L'annuncio dell'ex fuoriclasse su Instagram: "Ho fatto il test e sono risultato positivo, un abbraccio a tutti". Ronaldinho era tornato in Brasile a fine agosto dopo 5 mesi di detenzione in Paraguay

Anche Ronaldinho positivo al coronavirus. A renderlo noto è stato lo stesso Pallone d'Oro 2005, oggi 40enne: "Un saluto ad amici, familiari e fans", l'annuncio con una Instagram story dal Brasile, sempre con il sorriso. "Ho fatto il test per il Covid-19 e sono risultato positivo: sto bene, sono asintomatico. Un grande abbraccio a tutti". Come riporta Globo Esporte, da sabato Ronaldinho si trova a Belo Horizonte per un evento promozionale. Ora svolgerà il periodo di isolamento in un hotel nel nordest della città. Con quasi 350mila casi registrati ad oggi, il Minas Gerais è il secondo stato brasiliano per numero di contagi da coronavirus, dopo quello di San Paolo.