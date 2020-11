Janne Andersson, ct della Svezia, parla del possibile ritorno di Ibrahimovic in Nazionale dopo le ottime prestazioni al Milan: "È necessario che lui stesso voglia essere coinvolto nel progetto della Nazionale. Nel 2016 mi ha detto chiaramente che non voleva più farne parte, ho rispettato la sua scelta nel corso degli anni. Deve essere lui a dire di voler tornare: in quel caso, spetterà a me gestire la cosa" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Ibrahimovic ha la forza di scuotere un intero Paese con una semplice foto. Lo scorso 2 novembre Zlatan ha condiviso sui social la sua immagine con la maglia della Svezia, accompagnata dalla frase: "È da tanto tempo che non ci si vede". Molti tifosi svedesi hanno iniziato a sognare un ritorno di Ibra in Nazionale, dopo l’addio al termine degli Europei 2016 in Francia. Le ultime esaltanti prestazioni al Milan potrebbero però far incrociare nuovamente le strade di Zlatan e della Nazionale svedese. Ne ha parlato in conferenza il ct della Svezia, Janne Andersson, come riporta il quotidiano svedese Aftonbladet: "Non seguo i social media, ma in ogni caso a me non importa quello che dice e come lo dice, deve vivere la sua vita. So invece cosa mi ha detto e cosa abbiamo concordato quando ha lasciato la Nazionale. Da allora, non è cambiato nulla nel mio modo di vederlo".

"Deve aver voglia di far parte della Nazionale" leggi anche Ibra, lesione muscolare: rischia stop di un mese Stando alle parole di Andersson, non dipende soltanto della volontà del ct svedese di convocare Ibrahimovic, ma deve essere anche Zlatan a dimostrare di voler tornare a vestire la maglia della Nazionale: "È necessario che lui stesso voglia essere coinvolto nel progetto della Nazionale. Nel 2016 mi ha detto chiaramente che non voleva più farne parte, ho rispettato la sua scelta nel corso degli anni. Deve essere lui a dire di voler tornare: in quel caso, spetterà a me gestire la cosa".