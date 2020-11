Il Milan ha comunicato l’esito degli esami a Zlatan Ibrahimovic e Alexis Saelemaekers. Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per lo svedese che sarà rivalutato tra dieci giorni. Rischia fino quattro settimane di stop. Trauma distorsivo alla caviglia sinistra di primo grado per il belga

Dopo la prestazione da leader assoluto e i due gol al Napoli, l’infortunio. Zlatan Ibrahimovic ha riportato una “lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra”. Lo spiega il Milan in bollettino ufficiale: non sono stimati tempi di recupero ma soltanto un esame di controllo che sarà effettuato tra dieci giorni. Prima di sapere come prosegue il suo recupero, quindi, lo svedese salterà sicuramente le partite di Europa League contro il Lille (26 novembre) e Celtic (3 dicembre). Nel mezzo anche la sfida di campionato contro la Fiorentina (29 novembre). In ogni caso, potrebbe restare lontano dai campi tra le 3 e le 4 settimane.

Come si era fatto male Ibrahimovic

L’attaccante del Milan era stato costretto a lasciare il campo al 79’ della sfida del San Paolo contro il Napoli. Il giocatore aveva avvertito una fitta, subito dopo però aveva fatto uno scatto per aiutare la sua difesa su un calcio d’angolo. Caduto a terra, non è più stato in grado di recuperare. Una volta in panchina, Ibra aveva ricevuto le prime cure dallo staff medico ed era rimasto in panchina a seguire il resto della partita con una vistosa fasciatura, e del ghiaccio sulla parte infortunata.

Distorsione per Saelemaekers

Esami clinici anche per Alexis Saelemaekers: il belga, costretto a uscire dal campo al 73’ (al suo posto Castillejo) ha riportato un trauma alla caviglia sinistra di primo grado.