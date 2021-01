Bellugi: "Moratti vuole sostenere spese mediche"

Massimo Moratti pagherà le spese mediche di Mauro Bellugi, che a causa di alcune complicanze sopraggiunte in seguito al ricovero per positività al Covid-19 ha subìto l'amputazione di entrambe le gambe. A confermarlo è stato lo stesso ex difensore dell'Inter, che è intervenuto durante la trasmissione 'Tiki Taka' per parlare del momento complicato che sta affrontando. "È tutto vero - ha detto Bellugi -, Moratti vuole sostenere tutte le spese mediche perché mi ritiene uno di famiglia. Conosco la moglie e il figlio, inoltre quando giocavo in nerazzurro il presidente era suo papà Angelo. Ricordo che dopo avermi fatto firmare il contratto mi regalò anche una villa a Stintino". Bellugi ha poi ricordato i momenti prima dell'amputazione: "Con me il Covid si è accanito in maniera esagerata perché si è unito ad una malattia del sangue che avevo in precedenza. Improvvisamente mi sono trovato le gambe nere e l'unica soluzione era amputarle, anche perché non ci penso nemmeno a morire. Ho una moglie, una figlia e tanti amici: ringrazio tutti quelli che mi hanno chiamato o che mi hanno mandato un messaggio".