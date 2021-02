Due gol in Coppa Italia, che fanno 22 in stagione. Cristiano Ronaldo, che si appresta a festeggiare i suoi 36 anni, continua a registrare statistiche straordinarie. Contro l'Inter è arrivata un'altra doppietta: chi ha realizzato quest'anno più marcature multiple (2 o più reti) in tutte le competizioni tra i giocatori impegnati nei top-5 campionati? Ecco la classifica completa (dati Opta)

CR7: "VITTORIA DI SQUADRA, SERVE QUESTO SPIRITO"