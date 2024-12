Sabato alle ore 18.00 al Bluenergy Stadium scendono in campo Udinese-Napoli. Nei padroni di casa Runjaić potrebbe tornare con la difesa a tre, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere Lucca-Thauvin. In casa Napoli, invece, una sola novità (forzata) per Conte rispetto alla sfida contro la Lazio: a sinistra, al posto dell'infortunato Kvaratskhelia, pronto David Neres