Alla Sardegna Arena il Cagliari ospita la Juve, reduce dall'eliminazione in Champions. Pirlo rivoluziona la squadra e sceglie Kulusevski e Chiesa come esterni di centrocampo, con Danilo in mezzo e in avanti la coppia Morata-CR7. Fuori Arthur e McKennie. Semplici conferma il 3-5-2, con Zappa e Nandez sulle corsie laterali. Joao Pedro affianca Simeone in attacco. Dopo 10 minuti sblocca Ronaldo. Diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD