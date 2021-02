Braga, successo in trasferta a 4 giorni dalla Roma

Successo del Braga nella 19^ giornata del campionato portoghese. La squadra che affronterà la Roma di Fonseca nel doppio confronto valido per i sedicesimi di Europa League (l'andata sarà giovedì in Portogallo) ha battuto il Santa Clara 1-0, in trasferta, centrando la terza vittoria consecutiva in un campionato che la vede come terza potenza alle spalle di Sporting e Porto (che ha un solo punto di vantaggio). Per gli amanti delle statistiche, al Braga sono bastati tre tiri in porta, di cui uno è entrato in rete, per imporsi sull'avversario, in un match che ha registrato 5 ammonizioni (tre per i padroni di casa e due per il Braga).