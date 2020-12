4/10

COME GIOCA - Il gioco del Braga si basa molto sul possesso palla. 442 alternato al 3421 per Carvalhal, che è in carica da questa stagione. Paulinho è il bomber (57 gol e 22 assist in 144 partite col Braga). Galeno l'uomo che può sorprendere. E non dimentichiamoci di Nico Gaitan, trentaduenne numero 10 appena arrivato dal Lille e poco utilizzato fin qui solo causa infortuni.