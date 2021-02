E' da poco comparso su Instagram, ma Roy Keane fa discutere così come in campo anche sui social. Due soli post e uno pubblicato nella festa di San Valentino. "Non dimenticate di mostrare amore oggi", è la didascalia che lo ritrae con la maglia del Manchester United impegnato a 'battibeccare' con un avversario. Famosissimo per il suo carattere non semplice e per l'agonismo che ha sempre caratterizzato il suo modo di giocare, Roy Keane non si è voluto smentire neanche questa volta. Dopo la carriera da calciatore, Keane è diventato allenatore e nella scorsa stagione è stato uno degli assistenti tecnici di Martin O'Neill, ex manager del Nottingham Forest, squadra che milita nella Championship.