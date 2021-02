Dopo il gol alla Lazio, il classe 2003 del Bayern Monaco ha preso la sua decisione e giocherà per la nazionale tedesca: "È come se avessi due cuori, uno per la Germania e uno per l'Inghilterra. Ma sento di aver fatto la scelta giusta". Entusiasta Löw: “Felice per questa sua decisione, vedo in Musiala un grande potenziale”

A soli 17 anni Jamal Musiala ha giocato titolare e ha segnato in Champions League nell'ottavo di finale contro la Lazio, trovando la prima rete in Europa dopo le 3 già segnate in Bundesliga. Il Bayern Monaco si coccola il suo nuovo talento, classe 2003, che era già conteso tra due nazionali, la Germania e l'Inghilterra. Musiala è nato a Stoccarda, ma a 7 anni si è trasferito a Londra entrando a far parte delle giovanili del Chelsea. Nel 2019 c'è stato il ritorno a Monaco, ma negli anni ha giocato per le nazionali minori di entrambi i paesi, indossando prevalentemente la maglia dell'Inghilterra. Alla fine, però, Musiala ha preso la sua decisione definitiva e in futuro giocherà per la Germania. "Ho semplicemente seguito il cuore e sento di aver fatto, al 100%, la scelta giusta – le parole del giovane centrocampista al canale televisivo tedesco ARD - È come se avessi due cuori, uno per la Germania e uno per l'Inghilterra, ed entrambi continueranno a battere. La Germania è dove sono nato, l'Inghilterra dove sono cresciuto, ho cominciato a giocare al calcio e dove ho ancora tanti amici. Comunque non è stata una decisione facile".