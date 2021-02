A segno contro la Lazio nell'andata degli ottavi, il talento del Bayern Monaco s'iscrive tra i marcatori più giovani in Champions dall'avvento del format moderno (edizione 1992/93). Non è tutto: in attesa di diventare maggiorenne, Musiala diventa il 2° bomber più precoce nella fase ad eliminazione diretta della competizione. Davanti a lui una vecchia conoscenza della Serie A. Ecco la top 20

