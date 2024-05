Il capo delegazione della nazionale azzurra è intervenuto al premio Bulgarelli: "L'empatia di De Rossi non mi ha certo sorpreso, ma lo ha fatto per la finezza di alcune letture tattiche in partita. Spalletti è un vulcano di idee". E sul miglior portiere del campionato: "Non si può non menzionare Sommer, sapevo che era un portiere affidabilissimo"

De Rossi, Spalletti e i suoi colleghi tra i pali. Di questo ha parlato Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, al premio Bulgarelli dove - tra gli altri - è stato premiato anche Simone Inzaghi. L'ex numero uno bianconero e azzurro ha parlato anche dell'ex compagno e campione del mondo Daniele De Rossi: "Non sono certo rimasto stupito dall'uomo, ero sicuro della sua empatia in certi contesti, soprattutto a Roma - ha detto Buffon parlando dell'ottimo impatto di DDR sulla panchina dell'Olimpico -. Ma se c'è una cosa che mi ha sorpreso è stata la finezza di alcune letture tattiche in partita, come riesce a far esprimere la squadra e in che condizione ha messo i singoli per farli esaltare. Per tutto questo merita tutti i grandissimi riconoscimenti che sta avendo".