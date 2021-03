Mercoledì 10 marzo 2021 è il giorno della grande cerimonia per Ciro Immobile . Il bomber della Lazio alle 12.30 riceverà la Scarpa d'Oro in Campidoglio , alla presenza della sindaca Virginia Raggi, una delegazione della squadra (immancabili il presidente Lotito e Simone Inzaghi) e dei suoi familiari. Finestre live su Sky Sport 24 per seguire la premiazione, che sarà trasmessa sul sito del Comune di Roma e sui canali ufficiali del club.

Immobile ha raggiunto questo traguardo mettendo a segno 36 reti nel campionato di Serie A 2019-20, totalizzando 72 punti (il coefficiente di ogni gol per il campionato italiano è di 2) e precedento campioni come Robert Lewandowski (34 gol in Bundesliga, per un punteggio di 68) e Cristiano Ronaldo (31 gol in A, 62 punti). "Mi sembrava scritto dal destino, sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto - le parole di Ciro a Sky in un'intervista rilasciata al termine della passata stagione - perché se mi riguardo indietro vedo tutti i sacrifici e il lavoro svolto per vincere un trofeo così importante contro avversari molto forti. Mi sento davvero soddisfatto e orgoglioso di quello che ho fatto. Quando vinci certi trofei aumenta anche l’autostima e credo e spero che con l’aiuto dei compagni riuscirò a fare bene anche con la maglia della Nazionale. Nella testa dei grandi campioni c’è il Pallone d’Oro, nella testa dei grandi attaccanti c’è la Scarpa d’Oro. Ci ho creduto fino in fondo e ho realizzato uno dei miei sogni".