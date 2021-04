7/7

L'ironia sulla SuperLega arriva anche da oltreoceano con la presa di posizione della USL League One, ovvero la terza lega del Nord America: "In risposta alle moltissime richieste arrivate nelle ultime ore, la USL League One conferma che nessuno dei suoi club prenderà parte alla SuperLega

E intanto la nuova Champions cambia volto