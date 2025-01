Tante alternative per Thiago Motta, che recupera Yildiz e McKennie dagli affaticamenti muscolari post-Milan; è tornato in gruppo anche Conceiçao. In attacco Vlahovic ancora in panchina con Nico Gonzalez che gioca centravanti. In difesa rientra Savona sulla destra. Bruges-Juventus sarà domani alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

CALCIOMERCATO, LE NEWS E LE TRATTATIVE LIVE