Le probabili formazioni di Sparta Praga-Inter

L'Inter cerca gli ultimi punti per centrare l'obiettivo degli ottavi di finale di Champions League. A Praga, domani alle 21 live su Sky Sport, contro lo Sparta si rivedono dal primo minuto Bastoni in difesa, Mkhytarian a centrocampo e Thuram in attacco in coppia con Lautaro. Acerbi non è ancora al meglio. Sempre out sia Calhanoglu che Bisseck

