Polemiche e discussioni per l'annuncio della Superlega dalla Germania, dove è arrivato il no di Borussia Dortmund e Bayern Monaco al nuovo progetto: "Stiamo con la Uefa per la riforma della Champions", le parole del Ceo dei gialloneri Watzke. Contrari anche l'allenatore dei bavaresi Flick ("Non è una buona cosa per il calcio") e la Federazione tedesca, che "si oppone a qualsiasi concetto di Superlega europea"

Tante e diverse tra loro le posizioni riguardanti la nascita della nuova Superlega, competizione privata a numero chiuso e alternativa alla Champions League. Sono 12 i club europei fra i quali tre italiane (Juventus, Inter e Milan) che hanno sposato il progetto, ma non le big tedesche. Si fa riferimento a Bayern Monaco e Borussia Dortmund, società quest’ultima che ha commentato la notizia attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Le parole sono di Hans-Joachim Watzke, Ceo dei gialloneri, che ha dichiarato: "Come membri del consiglio di amministrazione della European Club Association (Eca) ci siamo riuniti per un incontro virtuale domenica sera, dove è stato concordato che la decisione del consiglio di venerdì scorso è ancora valida". Ecco il passaggio fondamentale: "Abbiamo confermato la volontà dei club coinvolti di appoggiare la prevista riforma della Champions League, respingendo i piani per formare una Superlega. Entrambi i club tedeschi rappresentati (Bayern Monaco e Borussia Dortmund) hanno espresso lo stesso punto di vista". Tradotto: Bayern e Borussia dicono no alla Superlega.

Flick: "Non è una buona cosa per il calcio" approfondimento Superlega: cos'è, quando parte, chi ci giocherà Anche l’allenatore del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick, che ha già annunciato l’addio ai bavaresi al termine della stagione, si è pronunciato sul tema Superlega in conferenza stampa: "Al momento ho altre cose a cui pensare. Non conosco i dettagli, ma posso dire che sono d'accordo con la decisione del club e del Borussia Dortmund. Non è una buona cosa per il calcio".