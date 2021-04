"I soldi saranno redistribuiti a tutto il mondo del calcio"

Perché una Superlega? “L’attrazione di questo torneo è la competitività, giochiamo tra grandi. Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan è più attrattivo di una partita contro una squadra più modesta come accade in Champions. Abbiamo tifosi in tutto in mondo e il mondo ci chiede questa cosa. Non lo faccio per salvare il Real, ma per salvare il calcio. I soldi che saranno generati da queste partite saranno distribuiti a tutto il calcio. Se noi generiamo profitti ne beneficeranno tutti anche perché compriamo i giocatori di chi sta più in basso”