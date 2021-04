L'annuncio della nuova Superlega. Le reazioni di tutto il mondo del pallone (e non solo) e l'uscita di scena con comunicati ufficiali - nel giro di quarantotto ore - delle sei big inglesi. A precisa domanda della Reuters se la Superlega possa dunque andare avanti dopo il ritiro delle squadre britanniche dal progetto, Andrea Agnelli ha risposto: "Essendo onesti e franchi, dico di no, è evidente che non si può. Resto convinto della bontà del progetto, ma non si può fare un torneo a sei squadre". E successivamente è arrivato anche il dietrofront ufficiale dell'Inter (prima italiana) e dell'Atletico Madrid, riducendo così ulteriormente il numero.