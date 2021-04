Agnelli, i giorni più duri

Rapporti da ricucire in Europa e in Italia. Sono i giorni più difficili per Andrea Agnelli dopo la vicenda Superlega. Il presidente della Juventus ha confermato la "bontà del progetto", mentre le voci sulle sue dimissioni con un cambio al vertice imminente non trovano riscontro nelle fonti Sky e vengono bollate dall'interno del club come fake news

Alla Continassa come un bunker. Il presidente Agnelli sotto assedio, mentre montano gli attacchi alla Superlega delle istituzioni sportive (e non solo). Il progetto è crollato in poche ore perché si è sfaldato il fronte inglese. Un cedimento sorprendente e inaspettato per il presidente della Juventus.

Agnelli però conferma "la bontà del progetto", il cui fallimento avrà conseguenze legate all'accordo tra i 12 club. I fuoriusciti come spiegato nel comunicato della Juventus "non hanno completato le procedure necessarie previste in questo caso". Dunque, ci saranno penali e risarcimenti da versare. Le voci sulle dimissioni di Agnelli con un cambio al vertice imminente non trovano riscontro dalle verifiche fatte da Sky Sport finora, e vengono bollate dall’interno come fake news. Agnelli rassicura il suo team all’interno della società, e aspetta che la bufera si calmi.