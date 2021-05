L'ex attaccante dell'Inter non ha nascosto la commozione quando ha saputo che il suo nome è stato inserito nella Walk of fame del Maracanà: le foto in lacrime in un post su Instagram

Un imperatore in lacrime per essere entrato per sempre nella storia. L’ex attaccante di Inter (in Italia ha giocato anche con Parma, Fiorentina e Roma) e Brasile Adriano non è riuscito a nascondere l’emozione quando ha scoperto che il suo nome è stato inserito nella Walk of fame del Maracanà, lo stadio simbolo del Brasile. Lacrime di gioia ben visibili nel post che il brasiliano ha pubblicato sul suo profilo Instagram, abbracciato alla madre: "Ecco quando ho ricevuto la notizia del mio ingresso al Maracanà. Grazie di tutto".