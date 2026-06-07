Malore per Eriksen: sospesa Danimarca-Ucraina

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Eriksen, malore in Danimarca Ucraina: giocatore cosciente, le news in diretta live

le news

Malore per Christian Eriksen: il calciatore danese (che aveva subito un arresto cardiaco agli Eruopei 2021 e che in seguito aveva subito un'operazione per installare un defibrillatore intracutaneo) si è accasciato al 65'  dell'amichevole tra la Danimarca e l'Ucraina. Qualche minuto più tardi la sospensione della partita. Il comunicato della federazione danese: "Il giocatore è cosciente e sta bene". Tutte le news in diretta

 

Il Wolfsburg: "Ti stiamo pensando, Christian"

Il messaggio del Tottenham

Sua storica ex squadra, il Tottenham ha voluto mandare un messaggio di auguri a Eriksen: "I nostri pensieri sono con Christian e gli auguriamo una pronta guarigione. Siamo tutti con te"

Il momento della sospensione

Al 65' di Danimarca-Ucraina il malore per Eriksen, che si è accasciato. Immediato l'intervento di giocatori e staff medico. Per fortuna, il defibrillatore installato al giocatore ha funzionato e come riportato dalla Federazione danese ora è cosciente ed è uscito dal campo camminando.

Il primo malore a Euro 2020

Nel 2021, durante gli Europei, il primo malore per Eriksen durante Danimarca-Finlandia. In seguito al giocatore è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo

Il medico della Danimarca: "Christian uscito dal campo camminando da solo"

Christian sta bene ed è uscito dal campo camminando da solo. A quanto pare, il pacemaker funziona correttamente. Ha perso conoscenza per un breve periodo, ma si è ripreso subito e lo abbiamo contattato immediatamente. Ora dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l'incidente. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell'ospedale. Ma Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire che sta bene.” Queste le dichiarazioni del medico della nazionale danese Morten Boesen

La federazione danese: Eriksen cosciente

La federazione danese ha rassicurato: "Il giocatore è cosciente e, nonostante le circostanze, sta bene"

Malore per Eriksen: sospesa Danimarca-Ucraina

Al 65' dell'amichevole tra Danimarca e Ucraina malore per Christian Eriksen, in seguito al quale la partita è stata interrotta. 

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