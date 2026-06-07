Malore per Eriksen: sospesa Danimarca-Ucraina

“Christian sta bene ed è uscito dal campo camminando da solo. A quanto pare, il pacemaker funziona correttamente. Ha perso conoscenza per un breve periodo, ma si è ripreso subito e lo abbiamo contattato immediatamente. Ora dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l'incidente. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell'ospedale. Ma Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire che sta bene.” Queste le dichiarazioni del medico della nazionale danese Morten Boesen