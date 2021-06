I genitori di Seid Visin, ragazzo 20enne di origini etiopi con un passato nel settore giovanile del Milan che si è tolto la vita nella giornata di giovedì, hanno chiarito che il gesto non ha legami con il fenomeno del razzismo: "La lettera scritta da Seid nel 2019 era uno sfogo, era esasperato dal clima che si respira in Italia, ma non c'è nessun legame con il suo suicidio. Basta speculazioni"

"Adesso, ovunque io vada, ovunque io sia, ovunque mi trovi sento sulle mie spalle, come un macigno, il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone". Questi alcuni passaggi di una lettera scritta nel 2019 da Seid Visin, 20enne di origini etiopi trovato senza vita nella sua abitazione di Nocera Inferiore nella giornata di giovedì. Inizialmente si era parlato di malore per il ragazzo con un passato nel settore giovanile del Milan, ma con il passare delle ore ha trovato conferme l'ipotesi del suicidio. Nella giornata di sabato si sono svolti i funerali di Seid nella chiesa di San Giovanni Battista e in occasione della cerimonia, i genitori hanno voluto chiarire come il gesto del giovane non sia riconducibile al fenomeno del razzismo. E' stato il padre adottivo di Seid, Walter Visin, a rilasciare una dichiarazione ai microfoni dell'Ansa: "Mio figlio non si è ammazzato perché vittima di razzismo. È sempre stato amato e benvoluto, stamane la chiesa per i suoi funerali era gremita di giovani e famiglie. Fu uno sfogo, era esasperato dal clima che si respirava in Italia. Ma nessun legame con il suo suicidio, basta speculazioni. Non voglio parlare delle questioni personali di mio figlio. Dico solo che era un uomo meraviglioso".