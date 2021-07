L’ex attaccante bianconero, dopo quasi tre anni, lascia l’incarico di Brand Ambassador del club: "Per me si apre una nuova pagina della mia carriera"

David Trezeguet lascia la Juventus. "Cari tifosi juventini, vi voglio salutare e ringraziare per il supporto e l’affetto che mi avete dimostrato dal primo all’ultimo giorno in cui ho rappresentato i colori della Juventus", il post dell’ex attaccante bianconero affidato al proprio profilo Instagram. Dopo aver ricoperto il ruolo di Brand Ambassador del club dal novembre del 2018, per lui è in arrivo una nuova avventura: "Ora è venuto il momento di aprire una nuova pagina della mia carriera. Con il patentino di direttore sportivo e di allenatore, o in qualunque altro ruolo, il calcio sarà la strada che vorrò percorrere nel prossimo futuro. Grazie a tutti e Forza Juve!".

L’annuncio era stato anticipato nei giorni scorsi dai bianconeri che in un comunicato lo avevano ringraziato per il lavoro svolto: "Anni di gol, esultanze, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco. Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, da Presidente delle Juventus Legends. E poi ancora un triennio, iniziato nel 2018, come ambasciatore del Brand Juventus", il messaggio della Juventus.