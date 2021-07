Nel corso di Brasile-Cile, gara valida per i quarti di finale di Coppa America, Gabriel Jesus è stato espulso per un fallo durissimo ai danni del cileno Mena. Con la Seleçao in vantaggio 1-0, al 48' l'attaccante del City ha colpito violentemente l'avversario con un calcio volante all'altezza del volto. L'arbitro ha immediatamente estratto il cartellino rosso: per fortuna Mena non ha riportato gravi conseguenze. Il Brasile ha comunque mantenuto il vantaggio e si è qualificato per le semifinali