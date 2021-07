Brasile in semifinale, Lapadula trascina il Perù

Al Brasile basta un gol dell'ex Milan Lucas Paquetà per avere la meglio contro il Cile, che ha giocato per un tempo in superiorità numerica dopo l'espulsione di Gabriel Jesus. I verdeoro sfideranno in semifinale il Perù, che ha avuto la meglio sul Paraguay ai calci di rigore (doppietta di Lapadula nei tempi regolamentari) . Uruguay-Colombia e Argentina-Ecuador daranno vita alla seconda semifinale

46' Paquetà

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi (90+1' Militao); Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Firmino (46' Paquetà), Richarlison (90+1' Everton); Neymar. Ct: Tite

CILE (3-5-2): Bravo; Sierralta, Medel, Vegas (64' Palacios); Isla, Vidal, Pulgar (76' Meneses), Aranguiz (88' Valencia), Mena; Vargas, Sanchez (46' Brereton). Ct: Lasarte

Ammoniti: Sierralta (C), Palacios (C), Ederson (B), Vidal (C)

Espulsi: Gabriel Jesus (B)

I campioni in carica del Brasile riescono a staccare il pass per le semifinali della Copa America non senza difficoltà. Allo stadio Nilton Santos di Rio De Janeiro i verdeoro hanno battuto per 1-0 il Cile al termine di un match sofferto dove la selezione guidata da Tite ha giocato un tempo in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Gabriel Jesus. L'attaccante del Manchester City, al 48° minuto, ha lasciato il campo dopo un intervento in gioco pericoloso su Mena: rosso diretto da parte dell'arbitro. Primo tempo equilibrato tra le due formazioni con una chance importante per parte: il Brasile spreca con Firmino che non riesce a insaccare sotto porta su cross di Neymar, mentre il Cile ci prova con un azione personale di Edu Vargas che trova la risposta di Ederson. La svolta del match arriva all'inizio del secondo tempo. Tite manda in campo Paquetà al posto di Firmino e l'ex Milan impiega 60 secondi per trovare la via del gol, finalizzando l'azione corale dei verdeoro. Il Cile prova a rispondere sfruttando la superiorità numerica, ma non riesce a battere il muro brasiliano. Ederson salva in una circostanza, mentre Brereton, a metà del secondo tempo, colpisce la traversa con un colpo di testa.