Il centrocampista del Chelsea è tra i tre candidati finali (De Bruyne e Kanté gli altri) per il premio di miglior calciatore della scorsa stagione. Il Ct azzurro Mancini è invece in corsa per il premio UEFA Men's Coach of the Year

Kevin De Bruyne del Manchester City, Jorginho del Chelsea e N’Golo Kanté sempre del Chelsea. Sono loro i tre candidati finali per la vittoria UEFA Men’s e Player of the Year 2020/21. I finalisti – la rosa è stata ridotta a tre nomi – sono stati selezionati da una giuria composta dai 24 allenatori delle squadre partecipanti a UEFA EURO 2020, dagli 80 allenatori delle squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2020/21 e da 55 giornalisti. Tra loro dunque spicca la presenza dell’italiano Jorginho, centrocampista campione d’Europa con il Chelsea e vincitore degli Europei con la Nazionale azzurra del Ct Roberto Mancini. I vincitori dei premi UEFA Men’s e Women’s Player of the Year 2020/21 saranno annunciati durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22, in programma giovedì 26 agosto a Istanbul (Turchia). Per l'occasione, la UEFA incoronerà anche i migliori allenatori della scorsa stagione con i premi UEFA Men’s Coach of the Year e UEFA Women’s Coach of the Year. Le tre finaliste per il premio di calciatrice dell’anno relativo al calcio femminile sono: Jennifer Hermoso, Lieke Martens e Alexia Putellas, tutte e tre del Barcellona.