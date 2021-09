Dopo il golpe in Guinea la Roma è riuscita a mettersi in contatto con il centrocampista: sta bene ed è in attesa di capire l'evolversi della situazione per fare rientro in Italia. Tra i giocatori in attesa di tornare nei rispettivi club anche Keita del Liverpool, mentre il Marocco ha già lasciato il Paese

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, sta bene e farà presto ritorno in Italia. Una buona notizia per la società giallorossa dopo il colpo di stato che si è verificato nelle scorse ore in Guinea, dove il centrocampista sarebbe dovuto scendere in campo oggi, lunedì 6 settembre, contro il Marocco in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Dopo il rinvio del match a causa del golpe messo in atto da un reparto dei corpi speciali dell'esercito guidato dal colonnello Doumbouya - che successivamente ha arrestato il presidente Alpha Condé e ha annunciato lo scioglimento del governo e la sospensione della Costituzione -, la Roma è riuscita a mettersi in contatto con il giocatore che attualmente è al sicuro in un hotel della capitale Conakry. Nelle prossime ore, in attesa di capire l'evolversi della situazione intorno all'aeroporto, la federazione guineana fornirà nuove indicazioni sul ritorno dei calciatori nei Paesi dei rispettivi club.