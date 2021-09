La nazionale marocchina, che lunedì avrebbe dovuto giocare contro i padroni di casa per le qualificazioni al mondiale, è confinata in hotel. Spari e militari in strada, il CT Halilhodžic: "Un aereo ci sta aspettando, ma non abbiamo il permesso per lasciare il paese"

Situazione molto delicata in Guinea , dove un reparto dei corpi speciali dell'esercito guidato dal colonnello Doumbouya ha messo in atto un colpo di stato . Dopo una mattinata di sparatorie per le vie di Conakry, la capitale del paese, il gruppo armato ha arrestato il presidente Alpha Condé e ha annunciato lo scioglimento del governo e la sospensione della Costituzione. Ed è proprio nella stessa città guineana che al momento alloggia la nazionale di calcio del Marocco . La formazione di Halilodzic domani alle 18 avrebbe dovuto disputare una gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022 contro i padroni di casa . La squadra marocchina, della quale fanno parte anche Amrabat e Maleh della Fiorentina, è confinata nel suo hotel che dista più di 3 km dal palazzo presidenziale ed è al momento al sicuro , anche se ancora non ha ricevuto l'ok per lasciare il paese nonostante la volontà di andare via dalla Guinea il prima possibile.

Halilhodžic: "Sentiamo spari nelle vicinanze da tutto il giorno"

"Al momento siamo in albergo, sentiamo spari nelle vicinanze da tutto il giorno". Spiega così la situazione Vahid Halilhodžic, commissario tecnico del Marocco, che è costretto a rimanere in un hotel di Conakry. "Stiamo aspettando il permesso per andare in aeroporto, ma per ora siamo bloccati. Un aereo ci sta aspettando, ma per raggiungere l'aeroporto ci vogliono almeno 45 minuti e quando si sentono spari all'esterno la sicurezza non è garantita al 100%. Non sappiamo cosa sta accandendo fuori, stanno sparando dalle 10 di stamattina. Ho visto soldati correre dall'altra parte della strada, i giocatori non sono tranquilli e c'è molta preoccupazione". Una situazione che fa passare il secondo piano anche la partita, che è già stata annullata: "Mi è stato detto che c'era la possibilità che la partita venisse giocata in Marocco, ma non lo so con precisione".