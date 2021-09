Juve, Barça e Real: Eca prova a ricucire strappo

Il tema Superlega ancora ben presente – ma ovviamente non l'unico – all’interno dei lavori dell'ECA, l’organismo presieduto da Al-Khelaifi (subentrato ad Andrea Agnelli) che rappresenta i club europei, eccezion fatta per Barcellona, Real Madrid e Juventus, le tre società "ribelli" . E proprio a loro, il presidente del Psg e numero uno dell’Eca, ha lanciato un messaggio di apertura importante in conferenza stampa: "Se si scusano sono nuovamente i benvenuti", le sue parole. Un segnale chiaro per provare e ricucire lo strappo visto che all’interno dell’Eca c’è piena consapevolezza del ruolo e dell’importanza – non solo legata ai risultati sportivi, ma anche per valore economico e per il numero di tifosi che rappresentano – di Juve, Barça e Real.