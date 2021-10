12/12

Disavventura invece a Napoli a metà ottobre per Luciano Spalletti, che ha subìto il furto della sua Panda. "Vengono rubate circa 100mila auto l'anno, 300 al giorno in tutta Italia, non capisco perché si voglia fare una parentesi per Napoli. Il mio giudizio sulla città non cambia", ha tagliato corto il tecnico degli azzurri. E venerdì, all'inaugurazione di un centro sportivo ad Acerra, rispondendo alle domande dei bambini presenti, ha usato una metafora automobilistica: "Mi sento benissimo nella tuta azzurra e spero di poterci fare dentro molti chilometri...".

Spalletti: "Spero di fare tanti chilometri con il Napoli". VIDEO