Uno dei più amati di sempre. Ha giocato con le maglie di grandi rivali, ma Roberto Baggio è rimasto il giocatore di tutti, trasversale. Oltre il tifo. Vicenza, Fiorentina, quello storico passaggio da Firenze alla Juventus , Milan, Bologna, Inter e Brescia. E la Nazionale, ovviamente, gioia e dolori coi rigori maledetti nel 1990, 1994 e 1998. Ma anche da sempre una figura molto riservata, ancor di più dopo il suo ritiro dal calcio. E proprio questo mix tra riservatezza e amore per il numero 10 - dopo la foto postata su Instagram dalla figlia Valentina - ha portato a un rinnovato mare di affetto per il campione col codino.

Baggio e la Panda scatenano i social

ROBY STORY

Roberto Baggio, la carriera in 22 figurine

"Life in Veneto, edizione autunno" - è la didascalia che accompagna dieci foto postate sui social da Valentina Baggio. Un po' nascosto c'è anche papà Roberto, insieme nell'ultimo scatto (il numero 10) e in mezzo alle istantanee, foto numero cinque: è alle prese con una Panda 4x4. I social si sono scatenati: "Ah quindi Dio ha una panda 4x4?", "Saluta papà, digli che con il Pandino 4x4 è ancora più un mito!", "LUI con il pandino è uno spettacolo". E ancora: "Il divin codino con il pandino è qualcosa di eccezionale", "Grazieee per mostrarci la Leggenda Planetaria" oppure "Anche ora, anche in foto, per me è sempre una grande emozione vedere tuo padre!". Un amore unanime da tutto il calcio.