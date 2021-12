7/9 ©IPA/Fotogramma

"I MONDIALI NON PENALIZZANO I TORNEI NAZIONALI"



"I ricavi generati dai primi 5 campionati europei e dalla Uefa Champions League sono aumentati costantemente di anno in anno - continua OpenEconomics -, indipendentemente dalla sovrapposizione delle fasi finali delle principali squadre Nazionali (vale a dire Coppe del Mondo ed Europei). In altre parole, la programmazione delle competizioni rilevanti per le squadre Nazionali non sembra penalizzare i ricavi generati dalle più importanti competizioni nazionali e internazionali per club"