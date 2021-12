L'anno dello sport azzurro in un film

Dodici mesi di trionfi, gol, medaglie, trofei dipinti d'azzurro. E due grandi ritiri: quello di Federica Pellegrini e Valentino Rossi. Un vero e proprio film per riavvolgere il nastro e ripercorrere l'anno sportivo che tante soddisfazioni ed emozioni ha regalato. In onda su Sky Sport 24 il 31 dicembre e il 1° gennaio. Disponibile on demand

Dodici mesi di grandi trionfi per l’Italia, figli di una ripartenza difficile e coraggiosa, della voglia di riscatto che ha portato a imprese storiche e – in alcuni casi – insperate. L’anno degli stadi che tornano a riempirsi, del boato dei tifosi che riprende a colmare l’aria. L’anno dei Mondiali di Cortina, dell’Olimpiade più medagliata di sempre della storia azzurra e del primo Europeo di calcio itinerante della storia, in cui una squadra rocciosa e spregiudicata è stata capace di trascinarci sul tetto d’Europa. L’anno dei record, ma anche quello dei saluti. Togliamo il cappello e omaggiamo due leggende dello sport italiano, Federica Pellegrini e Valentino Rossi, che dopo una vita di successi e vittorie si fermano, abbracciati dal mondo intero. Indimenticabili, come questo 2021.