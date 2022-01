Il giocatore e il quarto ufficiale, entrambi olandesi, hanno annunciato il loro amore sui social, postando una foto a Roma, dove hanno passato il capodanno. L'associazione arbitri olandese risponde: "Lo sappiamo, per noi non ci sono problemi. Non le assegneremo le partite in cui giocherà il giocatore". Si erano incontrati in campo lo scorso agosto, in una partita in cui erano presenti entrambi e in cui Hardeveld venne espulso