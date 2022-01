Kessié elimina Bennacer, avanti anche la Guinea

Gruppo E: Kessié elimina Bennacer, Guinea avanti

Ultima giornata a tinte rossonere nel girone E, con la sfida tra centrocampisti del Milan. La stravince Franck Kessié, che apre il 3-1 della Costa d'Avorio che porta all'eliminazione dell'Algeria di Bennacer. La grande sorpresa di giornata, quindi, è l'eliminazione della squadra campione in carica, che aveva vinto l'ultima edizione disputata nel 2019. Tra i protagonisti in negativo di questa sconfitta anche Mahrez, tra l'eroe di due anni fa con tre gol: l'esterno del Manchester City ha anche sbagliato un rigore sul 3-0 per la Costa d'Avorio. Come detto, Kessié è stato l'autore del gol del vantaggio, seguito poi dalle reti di Sangare e Pepe. La Costa d'Avorio, con questa vittoria, chiude il girone al primo posto a quota 7. L'Algeria, invece, tornerà a casa, con Bennacer che potrà quindi tornare a disposizione di Stefano Pioli per i prossimi impegni del Milan. L'altra squadra qualificata è la Guinea Equatoriale, che ha conquistato la seconda posizione grazie al successo per 1-0 contro la Sierra Leone. Decisivo un gol segnato al 38' da Ganet. La Sierra Leone ha chiuso il girone a soli 2 punti, insufficienti per sperare nella qualificazione tra le migliori terze.