Coppa d'Africa, agli ottavi Egitto e Nigeria

La Nigeria vince grazie a due ex Serie A, Egitto ok

Nel gruppo D, unico che questo mercoledì ha visto le proprie squadre scendere in campo, vincono le due più attese: l'Egitto supera il Sudan per 1-0 grazie al gol di Abdelmoneim e si assicura il secondo posto e la qualificazione agli ottavi. Anche la Nigeria vince: il 2-0 alla Guinea-Bissau fa chiudere alle Super Aquile il girone a punteggio pieno. A segno sono andati due ex Serie A: il primo è stato Umar Sadiq (ex Roma, oggi all'Almeria), il secondo Troost-Ekong (ex Udinese, oggi al Watford).