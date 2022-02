Sabato la finale con il Palmeiras

È il Chelsea la seconda finalista del Mondiale per club 2022: i campioni d'Europa, dopo aver battuto in semifinale gli arabi dell'Al-Hilal 0-1, raggiungono il Palmeiras, che ha eliminato l'Al Alhy grazie alle reti di Veiga e Dudu. Decisivo per la squadra di Thomas Tuchel, che è rimasto a Londra poiché positivo al Covid e che è stato sostituito in panchina dal suo vice Low, il gol di Romelu Lukaku: l'ex attaccante dell'Inter al 32' del primo tempo ha raccolto una palla vacante all'interno dell'area di rigore avversaria ed è riuscito a battere Al-Mayoof con un destro ravvicinato. Per diventare campioni del mondo per club, però, Jorginho e compagni dovranno battere i brasiliani nella finale in programma ad Abu Dhabi sabato 12 febbraio alle 17:30.