Nella prima semifinale del Mondiale per club, i vincitori della Copa Libertadores battono gli egiziani dell'Al Ahly e volano in finale. Domani tocca al Chelsea contro l'Al Hilal

Palmeiras in finale, nuova delusione per i giocatori egiziani

All'Al Nahyan Stadium di Abu Dhabi il campo ha decretato la prima finalista del Mondiale per club 2022: sarà il Palmeiras. I brasiliani, vincitori della Copa Libertadores 2021, hanno battuto per 2-0 gli egiziani dell'Al-Ahly. Ben cinque giocatori egiziani erano appena rientrati dopo la deludente finale persa in Coppa d'Africa contro il Senegal e hanno dovuto subire una nuova pesante sconfitta: Hamdhi Fathi, Mohamed Abdel Monem, Mohamed Sherif, Ayman Ashraf e Amr Al Sulaya. Per loro, e per i compagni, i sogni di gloria finiscono qui. Gioisce il Palmeiras di Abel Ferreira, che ringrazia Veiga e Dudu (i due protagonisti assoluti del match, con due gol e due assist) e accede alla finale. Domani verso l'ora di cena sarà noto anche il nome della seconda finalista: entra in scena l'attesissimo Chelsea, privo di Tuchel, rimasto a Londra perché positivo al Covid-19. I blues sfideranno l'Al Hilal (Arabia Saudita) alle 17:30.