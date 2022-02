Tra i giocatori che hanno partecipato a più gol in uno dei top-5 campionati europei, Domenico Berardi è l'unico che è arrivato in doppia cifra sia per le reti che per gli assist. Chi è il più decisivo in zona gol tra coloro che hanno registrato almeno 6 reti e 6 passaggi vincenti? Ecco la classifica completa, stilata con i dati di Opta: a parità di partecipazione ai gol è 'premiato' chi ha fatto più reti rispetto agli assist