Van Gaal: "Sono guarito dal tumore alla prostata"

"Il trattamento cui mi sono sottoposto ha funzionato e finalmente sono guarito": a parlare è Louis Van Gaal , attuale Ct dell'Olanda e affetto da un cancro aggressivo alla prostata come da lui dichiarato poco tempo fa . "Dopo aver concluso i trattamenti dovevo aspettare sei mesi per verificare se avesse funzionato. Ora posso finalmente dire che è andato tutto bene", ha poi spiegato Van Gaal all'agenzia olandese ANP. Alle prese con il cancro alla prostata da due anni, Van Gaal lo ha rivelato solo poco tempo fa e ha ammesso di essersi sottoposto a venticinque sedute di radioterapia per guarire.

"Non l'ho mai detto ai giocatori: potevo condizionarli"

Koeman sarà il nuovo Ct dell'Olanda dopo Qatar '22

Nonostante ciò, la passione e l'amore per il suo mestiere hanno portato l'ex allenatore di Manchester United e Barcellona oltre i limiti: "Non ho mai smesso di lavorare e spesso andavo in ospedale di notte quando ero in ritiro con la mia squadra. Non l'ho mai detto ai miei ragazzi perché non volevo, la mia situazione avrebbe potuto condizionarli". Il Ct della nazionale olandese, tornato ad allenare l'Olanda dopo la prima esperienza tra il 2012 e il 2014, guiderà la squadra ai Mondiali in Qatar. Terminato il Mondiale, al suo posto subentrerà Ronald Koeman come annunciato dalla Federcalcio olandese.