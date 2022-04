Xeneizes, la leggenda del Boca. Docu-film su Sky

Il calcio è il protagonista di questo docu-film in onda stasera alle 21.15 su Sky Documentaries e disponibile on demand. Si parla dei legami tra Buenos Aires e Genova, nel cast anche Diego Milito e Nicolas Burdisso

Da quel momento il quartiere de La Boca è diventato il simbolo di Genova in Sudamerica , mentre i fans del Boca Juniors sono considerati i più “calienti” del mondo.

Due mondi così distanti, ma così vicini, con tanti punti in comune per cultura, storia e tradizioni. Nel cast del film di Michele Rovini anche Diego Milito e Nicolas Burdisso. Appuntamento questa sera su Sky Documentaries alle 21.15. Disponibile anche on demand.