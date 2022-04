Partite Serie A oggi

Lunedì da non perdere, con le ultime due gare della 33^ giornata di Serie A. Alle 19 il Napoli ospita la Roma al Maradona, mentre alle 21, al Gewiss Stadium, l'Hellas Verona fa visita all'Atalanta, fresca di eliminazione in Europa League

Una 33^ giornata di Serie A iniziata venerdì, che vedrà l'epilogo con le ultime due partite. Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, il Napoli torna in campo allo stadio Maradona. La squadra di Luciano Spalletti sfiderà la Roma di José Mourinho, che ha staccato il pass per le semifinali di Conference League. Il fischio d'inizio sarà alle ore 19. Chiude il turno, invece, la gara tra Atalanta e Hellas Verona. Due sconfitte di fila per i nerazzurri, che vogliono rialzare la testa dopo l'eliminazione in Europa League. Al Gewiss Stadium, il fischio d'inizio sarà alle ore 21.