Cristiano Ronaldo non giocherà nella partita di Premier League del Manchester United con il Liverpool ad Anfield dopo la morte del figlio appena nato. L'attaccante ha annunciato la tragica notizia sui social media ieri, suscitando un numero enorme di messaggi di sostegno da tutto il mondo del calcio e non solo. Lo United ha confermato l'assenza di Ronaldo sul proprio sito ufficiale, dicendo: "La famiglia è più importante di tutto e Ronaldo sostiene i suoi cari in questo momento immensamente difficile. Pertanto, possiamo confermare che non sarà presente nella partita contro il Liverpool ad Anfield martedì sera e sottolineiamo la richiesta di privacy della famiglia. Cristiano, stiamo tutti pensando a te e mandiamo forza alla famiglia."