I rossoneri potranno laurearsi campioni d'Italia già nella prossima giornata: servirà vincere, ma non necessariamente. La squadra di Pioli, se riuscirà a far punti con l'Atalanta, dovrà subito sintonizzarsi su Cagliari per il match dell'Inter: ecco tutte le ipotesi che potranno assegnare il titolo a Tonali e compagni con un turno di anticipo

La vittoria a Verona ha ulteriormente avvicinato il Milan allo scudetto. Ai rossoneri mancano 4 punti per tornare a vincere il campionato dopo 11 anni. Domenica sfideranno l'Atalanta a San Siro alle ore 18 per avvicinarsi ancora di più all'obiettivo, mentre l'Inter sarà impegnata a Cagliari alle 20:45: il risultato dei nerazzurri sarà fondamentale nel caso in cui la squadra di Pioli voglia archiviare la pratica con una giornata di anticipo e trasformare l'ultimo match in una passerella. Sono tre i possibili scenari per assegnare al Milan il titolo di campione d'Italia già domenica:

Vittoria del Milan e sconfitta dell'Inter

Classifica:

Milan: 83 punti

Inter: 78 punti

Il divario di 5 punti sarebbe ormai incolmabile a una giornata dalla fine.

Vittoria del Milan e pareggio dell'Inter

Classifica:



Milan: 83 punti

Inter: 79 punti

Il divario di 4 punti sarebbe ormai incolmabile a una giornata dalla fine.

Pareggio del Milan e sconfitta dell'Inter

Classifica:



Milan: 81 punti:

Inter: 78 punti:

Il divario sarebbe di "soli" 3 punti, ma per gli scontri diretti a favore, il Milan sarebbe campione d'Italia anche in caso di un eventuale arrivo a pari punti. In ogni caso, i rossoneri non potrebbero festeggiare subito davanti al proprio pubblico, ma dovranno aspettare l'esito della partita serale dell'Inter.